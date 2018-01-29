Фермер из Индии создал реплику итальянского суперкара и оснастил свое творение мотоциклетным двигателем.

Этот рукотворный “Lamborghini” не сможет потягаться в скорости даже с Toyota Corola, и уж точно не установит новый рекорд скорости на Нюрбургринге. Он оснащен скромным двигателем от мотоцикла. Точный объем мотора установить не удалось, как нет информации и об автомобиле, послужившим донором для проекта, однако старания “производителя” уже успели завоевать внимание полумиллиона зрителей на YouTube.



На видео можно разглядеть некоторые особенности реплики: подвижные спойлеры, регулируемую высоту подвески, складную крышу, светодиодные противотуманные фары и задние фонари. Стоит отметить, что пропорции индийского Ламбо далеки от оригинала, однако общая стилистика позволяет узнать в нем модель Aventador.

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