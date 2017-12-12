Нещодавно Верховна Рада проголосувала за скасування податків на імпорт в Україну електромобілів. Таку новину позитивно сприйняло автомобільне співтовариство.

Та хорошого має бути багато і зареєстрована цього року громадська організація "Спілка автомобілістів України" (САУ) висловилася в своєму релізі не тільки за підтримку скасування податкового тиску на електротранспорт, але й висунула ініціативу про зниження податків на ретроавтомобілі.

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"Окремої уваги потребують електрокари та ретрокари, тому САУ має намір виділити в особливий напрямок сегменти "електрокари" та "ретрокари" з лобіюванням необхідних змін в законодавство у цих сегментах (скасування ПДВ, акцизу та ПФ при імпорті електрокарів, спрощення ввезення ретрокарів і т. д.)", – говориться в релізі, який був випущений за кілька місяців до скасування податків на електромобілі.

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Як бачимо, успіхи в напрямку зниження вартості електромобілів вже є. Почався рух і в сторону зниження податків для ретроавтомобілів. 11.12.2017, в Раду були передані для ознайомлення три законопроекти 7374, 7375, 7376 про історичні транспортні засоби і скасування ПДВ, акцизу та ввізного мита при їх імпорті в Україну. Варто зазначити, що приймаючи подібні закони, Україна не винаходить велосипед, а йде второваним шляхом європейських країн.