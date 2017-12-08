Щоб цього не сталося, виробник відкликає автомобілі для усунення несправності.

Заводський брак виявлено на седанах Volkswagen Polo, які виробляються на російському автозаводі в Калузі. З цього підприємства седани поставляються в Україну.

Брак виявлений на 30 777 автомобілях Volkswagen Polo Sedan, які були виготовлені в період з 2015 по 2017 рік. Він виявляється в недостатній довжині дроту втягуючого реле стартера. Цей недолік може стати причиною того, що автомобіль не буде заводитись. Всі автомобілі з браком будуть відізвані дилерами, роботи з заміни дроту проведуть безкоштовно для власника.

Читайте також: Прощаемся с Lanos – теперь только б/у

Поки невідомо, чи є браковані автомобілі серед тих, які були продані в Україну. Які такі авто будуть, дилери Volkswagen в Україні зателефонують власникам.

Нагадаємо, що американці засудили на 7 років працівника Volkswagen, винного в дизельгейті.