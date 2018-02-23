Німецьке тюнінг-ательє відоме своїми роботами з автомобілями Mercedes-Benz, але цього разу майстри компанії доклали руки до створення дуже швидкого та розкішного катера.

Німецьке ательє Brabus у партнерстві з суднобудівною компанією Axopar створили швидку й розкішну яхту, що отримала назву Brabus Shadow 800.

Основну роботу з будівництва Brabus Shadow 800 виконав фінський виробник човнів Axopar, але рекламою та продажами займається компанія Brabus. Від німецького інжинірингового ательє човен отримав дизайн, карбонові елементи конструкції та частину внутрішнього оздоблення.

Човен має довжину 11 метрів, здатен перевозити до 12 пасажирів та рухатись з шаленою швидкістю як на катер для морських прогулянок. Shadow 800 оснащений парою двигунів Mercury Verado 400R, потужність кожного – 400 к.с. Вони здатні забезпечити катеру швидкість у 50 вузлів, або 92 км/год.

Буде випущено 20 екземплярів Brabus Shadow 800, при чому усі вони будуються вручну. А кожно покупцю Brabus дарує спеціальний морський наручний годинник Garmin для моряків. Правда, враховуючи вартість човна у 495 тисяч доларів за базову версію, навряд чи годинник можна назвати подарунком.

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