Розмитнення євроблях вимагає від того хто розмитнює авто певного переліку документів. Серед них обов’язково повинен бути документ що підтверджує право власності на автомобіль. Саме з тами документом зазвичай виникають труднощі.

Зараз з’явилось дуже багато “посередників”, які начебто допомагають вирішити питання з правом власності на автомобіль з іноземною реєстрацією. Вони обіцяють занити юридичного власника авто, домовитись з ним та оформити договір купівлі-продажу. Але частіше просто роздруковують на кольоровому принтері документ з підписами та печатками.

Докладніше про діяльність таких “посередників” дивіться у відео: