Польські прикордонники пояснили шалені черги на кордоні 22 – 24 грудня нововведенням української сторони.

Про це сповістила речниця Прикордонної служби Польщі Агнешка Голіас, повідомляє "Укрінформ".

"Ми отримали інформацію від української сторони, що відтепер під час першого перетину кордону власник автомобіля на іноземній реєстрації зобов'язаний заповнити письмову декларацію для подальшої реєстрації у Державній фіскальній службі України", – зазначила Голіас.

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Вона розповіла, що таку інформацію польські прикордонники отримали напередодні свят і додала, що саме це стало причиною особливо затяжних черг.

Голіас пояснила, що також черги зросли і через збільшення інтенсивності руху у період свят.

З польської сторони у цей період не було якихось аварій в роботі системи перевірки. Якщо українська сторона не приймає автомобілі, то ми змушені чекати. Якщо ми здійснимо перевірку, а українська сторона не прийме автомобілі, то вони змушені чекати з польського боку кордону, поки українська сторона почне швидше здійснювати перевірку,

– додала речниця прикордонників.