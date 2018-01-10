Уряд Франції вирішив, що на заміських трасах потрібно рухатись не швидше, ніж 80 км/год.

Нинішня максимальна швидкість на заміських дорогах Франції у 90 км/год буде зменшена до 80. Такий ліміт вже існує у Швейцарії, Норвегії та Нідерландах, повідомляє Євроньюз. В інших країнах Європи їздять зі швидкістю 90 чи на навіть 100 км/год. Втім, у деяких державах їздять ще повільніше – максимум 70 км/год. Звісно, мова йде про звичайні заміські дороги, на автобанах ліміти більші, а у Німеччині на багатьох трасах його немає зовсім.

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Причина – збільшення смертності внаслідок ДТП на французьких дорогах. Сьогодні на дорогах цієї країни гине близько 4 тисяч людей на рік, половина з них – на заміських шляхах. А це вже значно більше, аніж у інших розвинутих країнах Західної Європи. Влада Франції вважає, що обмеження швидкості зможе зберегти 400 життів на рік.

У Швеції, наприклад, найнижчий ліміт швидкості у Європі. І, як наслідок – найнижча смертність від дорожніх пригод.

Нагадаємо, що в Україні знизили граничну швидкість у населених пунктах до 50 км/год.