В мережі з’явився ролик зворушливий ролик про дівчину яка любила дивиться в телефон під час кермування.

На відео молода дівчина, вкрита білим простирадлом, розповідає, що не уявляє своє життя без смартфона – вона постійно «сидить» в соцмережах, перевіряючи лайки. Дівчина зізнається, що часто заглядає в телефон, коли знаходиться за кермом авто, і навіть знаходить цьому виправдання: «Ну всі ж так роблять – і їм нічого».

Читайте також: 85-річна француженка ганяла по селу зі швидкістю 160 км/год

У якийсь момент вона перестає посміхатися, вкривається з головою білим простирадлом, і стає зрозуміло, що дівчина – це труп в морзі. Вона – жертва власної безпечності під час водіння автомобіля.