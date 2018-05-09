Якщо хтось їде занадто повільно, йому кажуть: "ти водиш, як моя бабця!", та коли у цієї жіночки є онуки, вони не посміють так говорити!

Лиху стареньку за кермом хетчбека Renault зупинили поліцейські, побачивши на своєму радарі вражаючий показник швидкості: 160 км/год. Виявилось, що вона ще й рецидівістка!

На якій саме моделі Рено їхала літня мадам та як звали гонщицю – французьке видання La Depeche не повідомляє. Однак відомо, що швидке авто спинили жандарми на сільській дорозі біля кордону департаментів Ло і Гаронна та Дордонь. На резонне запитання правоохоронців, куди мадам поспішала, жінка відповіла, що насправді зовсім не квапилась і просто їхала додому у місто Ейме. А з такою швидкістю їхала, мовляв, через власний “особливий стиль водіння”.

Жандарми виписали порушниці штраф за перевищення швидкості та вилучили в неї водійське посвідчення. На який термін її позбавлять права керування автомобілем – вирішить суд. Та перевірка документів виявила, що раніше жінка вже не раз притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, тож навряд чи вона зможе скоро повернутись за кермо.

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