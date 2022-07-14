Популярність електротранспорту значно зросла через паливну кризу. Українці стали купувати більше автомобілів на батареях, особливо нових.

Як повідомляє AUTO-Consulting, український ринок електромобілів виходить на якісно новий рівень. В першу чергу, справжній бум зафіксований в сегменті нових електрокарів, де за півріччя 2022 року продажі збільшились більше ніж втричі. При цьому, частка нових електромобілів досягла 7%.

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Нагадаємо, що ще рік тому частка електромобілів становила близько 1% нового авторинку. В цьому році цей показник значно вище за рахунок падіння продажів традиційних авто. Наприклад, в травні кількість куплених нових електромобілів становила 15% (!). Це абсолютний рекорд за всю історію спостережень.

Відмітимо, що якісне зрушення електромобільного ринку відбулося в бік саме нових автівок. Якщо рік тому кількість вживаних електрокарів в 8 разів перевищувала нові, то в цьому році – лише удвічі. А кількість проданих електромобілів з пробігом зменшилась на 11% в порівнянні з минулим роком.

Цікаво, що українці обирають різні марки при купівлі нових чи вживаних електрокарів. Наприклад, в сегменті нових електрокарів провідні позиції займають автомобілі Volkswagen (23% ринку в основному за рахунок новинок ID.4, електричного e-Golf та моделі E-Lavida з китайського ринку), DongFeng (15%), Hyundai (12%), BMW (9%) та Nissan (8,9%).

Серед вживаних електричок – автомобілі Nissan (26%), Tesla (21,5%), Volkswagen (12,6%), Renault (11%) та Chevrolet (5,4%).

Якщо розглядати сумарні поставки (нові та вживані автомобілі) електрокарів на український ринок, то найбільш популярною моделлю за перші 6 місяців 2022 року залишається Nissan Leaf – майже 800 проданих авто (-18% в порівнянні з 6 місяцями минулого року). На другому місці Tesla Model 3 (321 шт. проданих авто та -9% з 2021 роком).

Цікаво, що в лідерах авторинку автомобілі DongFeng X-NV (M-NV), які також поставляють з ринку Китаю незалежні дилери. Таких автівок було продано за перше півріччя майже 200 штук.

При цьому, сумарний парк електрокарів за перше півріччя збільшився на 4,2 тис. автівок, або на 12,5% досягнувши позначки в 37,9 тис. штук.

Найбільш популярними електрокарами в Україні залишаються автомобілі Nissan (41%), Tesla (15%) та Renault (8%). Електрокарами-тисячниками також є VW, Chevrolet, BMW, Hyundai, Fiat. Вони сумарно займають 85% електромобільного парку в Україні.