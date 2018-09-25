Кажуть, двигуни-мільйонники і "вічні" машини з нержавіючого заліза залишились у минулому. Цей японський позашляховик готовий посперичатись.

Купівля вживаного автомобіля потребує гарного знання “матеріалу” – той, хто купує навмання, ризикує отримати за свої гроші розчарування замість особистого транспорту. Ось інформація для тих, хто цікавиться Land Cruiser 100 віком понад 10 років.

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Позашляховик Toyota Land Cruiser 100 роками здобував собі славу, та й нині не спочиває на лаврах. Однак новий Land Cruiser – річ не дешева і придбати такий зможе не кожен охочий. Інша справа “Крузер” з пробігом.



Екземпляр, представлений у відео-огляді, має на одометрі 891 тисячу кілометрів. Стан автомобіля при цьому дуже добрий, двигун заводиться легко, працює рівно, а на кузові не помітно жодних ознак корозії.



Знайти “живий” екземпляр машини, випущеної на початку 2000-х нелегко,та винагородою за терпіння та наполегливість стане автомобіль з відмінними ходовими якостями менш ніж за 400 тисяч гривень.

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