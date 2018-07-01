Що не так з водієм цього блакитного седана?

Якщо ви коли-небудь подібну поведінку на дорозі – тримайтесь від такого автомобіля подалі і викликайте копів, бо біда неминуча.

Саме так і вчинив американець Джон Барретт, коли побачив навіжжені маневри блакитної Toyota Corolla на автостраді I-195 біля Нью-Джерсі. Чоловік ще й зняв усе на камеру, тож порушнику навряд чи вдастся “відмазатись”.

Пізніше з’ясувалось, що за кермом Королли був 29-річний Джозеф Скотт, а в салоні автомобіля поліцейські знайшли героїн та шприц – вочевидь, саме ці предмети й стали причиною дивної поведінки водія.

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