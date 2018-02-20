Кросовер, що готується до оновлення наприкінці 2018 року, має захисну плівку на основних частинах кузову, що зазнають змін. А от салон автомобіля вдалося роздивитись незамаскованим.

Suzuki готує оновлення свого компактного кросовера Vitara, котре заплановане на початок 2019 року. Продажі розпочнуться наприкінці нинішнього року. А вже зараз маємо змогу попачити перші знімки машини. Фотошпигуни видання Сarscoops засікли тестовий зразок Suzuki Vitara десь поблизу Полярного кола. І хоча японський кросовер потрапляв у об’єктиви камер і раніше, цього разу папараці вдалось закарбувати на знімках інтер’єр автомобіля.

Судячи з зображень, Suzuki Vitara 2019 модельного року очікує модернізація переднього бамперу разом з радіаторною решіткою та оптикою, а також деякі зміни у задній частині. За неофіційними даними оновлена модель запропонує покупцям широкий список активних систем безпеки, підтвердження тому – новий сенсор, встановлений у нижній частині переднього бампера.

Що ж до салону Вітари, то тут помітні нові матеріали оббивки для сидінь та свіже оздоблення приладової панелі. Але в цілому, інтер’єр кросовера, що потрапив на шпигунський знімок, мало чим відрізняется від поточної моделі.

Наразі невідомо, чи отримає Suzuki нові силові агрегати або ж якісь оновлення існуючих. Модель, що зараз доступна на ринку, оснащується 1,6-літровим бензиновим мотором, дизельним двигуном того ж об’єму та 1,4-літровим турбованим BoosterJet. Існує вірогідність заміни атмосферного 1,6-літрового бензинового двигуна на турбований 1,0-літровий BoosterJet, що наразі використовується на моделі Baleno, але поки що це лише припущення.

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