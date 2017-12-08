У Державній фіскальній службі розповіли, скільки грошей надійшло до бюджету зі штрафів за "євробляхи".

Про це повідомив директор департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Василь Поїзд, передають "Українські новини".

"У випадку виявлення порушення митних правил, в тому числі при ввезенні транспортних засобів в режимі тимчасового ввезення або транзиту, складаються протоколи про порушення митних правил. За результатами розгляду справ про порушення митних правил особи притягаються до відповідальності у вигляді штрафу", – пояснив він.

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Державна фіскальна служба вже встигла стягнути до бюджету з водіїв транспортних засобів на єврономерах 38 мільйонів гривень штрафів.

Найбільший штраф за використання нерозмитненого авто суд наклав на жительку Одеси – 3,6 мільйона гривень.