Увесь цей час рух на прилеглих дорогах буде обмежений. Реконструкція почнеться 1-го травня, а на проспекті Перемоги встановлять світлофори.

Масштабна реконструкція дорожної розв’язки біля станції метро Шулявська триватиме 17 місяців. Але шулявський міст обіцяють полагодити і відкрити для проїзду до кіня цього року.

Як повідомляє КМДА, підготовка до реконструкції почнеться 1 травня. На даний момент столична влада працює над об’їздними маршрутами для транспорту на час проведення робіт.

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Об’їзд на Шулявці під час ремонту:

- рух по вул. Олександра Довженка – вул. Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) перенесено на вулиці Антона Цедіка (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій і поверненням на вул. Вадима Гетьмана;

- по вул. Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка (у бік вул. Олени Теліги) буде збережений існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор);

- вулиця Антона Цедіка (Ежена Потьє) до перетину з вул. Петра Нестерова і вул. Петра Нестерова в напрямку проспекту Перемоги будуть односторонніми (буде встановлено тимчасовий світлофор);

- на тролейбусному маршруті з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана кінцева зупинка буде “Індустріальний міст”. З боку вул. Теліги по вул. Олександра Довженка – “Івана Гонти”.

“Для регулювання руху буде встановлено 3 світлофора, перенесено контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесено МАФи з радіусу проведення реконструкції”, – говориться у повідомленні КМДА.

Схема руху під час проведення ремонту на Шулявці.

Пішоходи будуть користуватися підземними та наземним переходом зі світлофором. Мер Києва обіцяє, що автомобільний рух через шулявський міст буде відкрито до кінця цього року.

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