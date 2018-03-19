Класичний вигляд, неймовірна потужність та повний комплект сучасних функцій і технологій. Є за що платити.

У білому кольорі Mercedes-AMG G63 виглядає як ангел, та ми знаємо, що він приховує у собі 577 демонів. Виробник вирішив показати новий “кубик” у всій красі.

Незважаючи на те, що G-Class є абсолютно новим, під його капотом встановлено знайомий 4-літровий V8, що розвиває 577 кінських сил і 850 Нм крутного моменту. Через автоматичну трансмісію AMG Speedshift TCT з дев'ятьма ступінями уся потужність передається на обидві осі автомобіля. При цьому підвіска має кілька режимів, що дозволяють пересуватись як автобаном, так і бездоріжжям. Хоча 22-дюймові колісні диски натякають на те, що основне призначення цього позашляховика – все ж асфальтовані дороги.

AMG G63 має певні стилістичні відмінності від звичайного G-Class. Компанія повідомила, що Mercedes-AMG G63 2019 модельного року з’явится у продажу пізніше цього року. Тоді ж буде оголошено й вартість автомобіля.

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