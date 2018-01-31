Модельна гамма Сitroen C3 поповнилася новою спеціальною версією - ELLE. Цей стильний міський автомобіль створений при співпраці з жіночим журналом ELLE.

Новинка, розроблена в партнерстві з глянцевым журналом, відрізняється ексклюзивним двокольоровим забарвленням: кузов кольору Polar White і дах пісочного кольору Soft Sand. Крім того, автомобіль отримав ексклюзивну обробку Cherry Pink - вставки зовні і декор в салоні.

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Новинка створена на основі комплектації SHINE з додаванням таких опцій як: камера заднього виду, навігація і автоматичне перемикання світла. Також версії ELLE обладнано унікальною камерою ConnectedCAM Citroën : ширококутний об'єктив, формат HD, можливість робити фото та відео, можливість зберігати фото і відео на смартфон або відразу показувати їх в соціальних мережах. Офіційна презентація спецверсії відбудеться на Женевському автосалоні.