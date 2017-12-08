Верховна Рада проголосувала за скасування ПДВ і акцизу при імпорті електромобілів. Норма закону набуде чинності 1 січня 2018 року і буде діяти до кінця року.

Відміна ПДВ та акцизу разом з митом, яке скасували ще на початку 2017 року, робить електромобілі в Україні унікальним товаром, який не обкладається взагалі ніякими податками! З огляду на вітчизняні реалії, такий крок можна вважати потужною державною підтримкою екологічно чистого транспорту.

Крім цього, були прийняті преференції для електротаксі і оренди електромобілів. Поки складно оцінити, як всі ці податкові послаблення позначаться на ринку електромобілів і розвитку інфраструктури для них. Нагадаємо, що за десять місяців 2017 року Україні було продано 2 225 електромобілів. Зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 227%!

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На думку експертів, такі зміни повинні привести до істотного зниження вартості електромобілів і різкого зростання продажів електротранспорту в нашій країні. З огляду на успіхи поточного року, коли продажі електромобілів росли приголомшливими темпами і без преференцій з боку держави, 2018 рік може стати переломним для розвитку індустрії в цілому.

Однією з головних проблем при експлуатації електротранспорту експерти називають відсутність інфраструктури зарядних станцій. Їх розвиток безпосередньо залежить від кількості електромобілів. Ухвалення преференцій з боку держави додало оптимізму операторам ринку зарядних станцій. Андрій Волощенко, директор з маркетингу та ПР в VLS Energy, каже, що в наступному році зростання ринку електромобілів в два рази гарантовано, відповідно, кількість зарядних станцій значно збільшиться.

У планах нашої компанії була поставка як мінімум сотні зарядних станцій. Природно, з огляду на нові обставини, цей план буде переглянутий – ми поставимо більше зарядних станцій. Я думаю, що в наступному році в нашій країні з'явиться як мінімум 200-250 станцій швидкої зарядки, які будуть розташовані не тільки в Києві, а й основними магістральними трасами нашої країни", – впевнений Андрій Волощенко.

Найсильніше нове законодавство торкнеться ринку нових електромобілів. Наприклад, зараз ціни на Renault KANGOO Z.E. починаються від 867 698 грн. Ціна Hyundai IONIQ в електроверсії – від 938 600. BMW i3 – від 1 293 261 грн. Послаблення податкового тиску дасть можливість знизити ціни як мінімум відсотків на 20%.

Природно, торкнеться нововведення і старих електромобілів. Зараз ціни на один з найпопулярніших електромобілів в нашій країні Nissan Leaf стартують від 10 тис. доларів. Більш пристойні екземпляри зараз оцінюються продавцями в 15-17 тис. доларів. Вони теж повинні значно подешевшати.

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Виконавчий директор компанії "ElectroUkraine" Тарасов Володимир впевнений, що ринок в наступному році очікує бум продажів електромобілів. "Завдяки прийнятому ВРУ закону будь-який українець зможе придбати електроавто як мінімум на 2000$ дешевше, а економія при використанні електромобіля в порівнянні зі звичайним авто становить близько 3000$ в рік".

Ці фактори, на його думку, послужать сильним поштовхом до розвитку інфраструктури зарядних станцій в нашій країні, яка в свою чергу ще більше збільшить приплив електромобілів в Україні.

Нагадаємо, що для збільшення кількості електромобілів повинен розвиватися ринок електрозаправок.