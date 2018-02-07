Власники автомобілів на іноземній реєстрації нещодавно провели акцію протесту, головною вимогою якої була легалізація автомобілів на єврономерах. Відмінністю цієї акції від попередніх є чітко сформульовані ініціативи.

Організатори акції вважають, що легалізація автомобіля на єврономерах повинна коштувати громадянинові не більшь, ніж 500 доларів. Начебто такі умови дозволять наповнити бюджет країни і уникнути зовнішнього кредитування.

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Згідно даних Державної фіскальної служби України, на митній території держави зараз знаходиться 425,4 тисяч транспортних засобів на іноземній реєстрації. Отже, потенційно від «легалізації євроблях» бюджет зможе отримати близько 212 млн. доларів.

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Нагадаємо, що за минулий рік від розмитнення нових авто в бюджет надійшло біля 463 млн, а від розмитнення вживаних – 224 мільйони доларів. Середня вартість розмитнення одного автомобіля з пробігом складає $2800. Отож, ставка в 500 доларів навряд чи задовольнить законодавців. Тим не менше, якщо ситуацію не змінити, від машин на єврономерах в бюджет і далі не надходитиме ні копійки.