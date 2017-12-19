Скільки можна випити за кермом та яка допустима норма алкоголю в крові? Національна інформаційна кампанія H-Road ініціює опитування водіїв щодо їх інформування про небезпеку водіння в нетверезому стані.

Тема особливо актуальна для святкового передноворічного періоду, коли кількість приводів «пригубити» збільшується в геометричній прогресії: під час низки численних корпоративів, банкетів з партнерами та зустрічей зі старими приятелями велика спокуса побалувати себе келихом вина або пива. А потім так не хочеться ні кидати машину далеко від дому, ні викликати таксі, а тим більше їхати на громадському транспорті. Цілком зрозуміле бажання. Але в усьому цивілізованому світі у цій ситуації є розумне і комфортне рішення – скористатися послугами драйвера, який доставить вас на вашому авто до будь-якої точки міста, можна в багатьох службах таксі.

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Для всіх водіїв, які хочуть перевірити, наскільки добре вони знають правила водіння, що стосуються заборони керувати авто в стані сп'яніння, в рамках проекту H-Road розроблений спеціальний онлайн-тест, який можна пройти в Мережі з 18 по 29 грудня 2017 року.

Стан алкогольного сп'яніння істотно впливає на поведінку людини за кермом і швидкість реакції. При швидкості руху 40 км/год водій зреагує на небезпеку приблизно через 0,6 секунди, напідпитку ж знадобиться втричі більше часу – 1,8 секунди. Тобто якщо автомобіліст в адекватному стані зможе зупинити машину через сім метрів, п'яний – тільки через 21 метр. При цьому кут огляду у тверезої людини – 150°, напідпитку – лише 40°.

Не кажучи вже про неможливість правильно оцінювати обстановку та контролювати ситуацію на дорозі, порушену координацію рухів, а також розслабленість, зайву сміливість і лихацтво, які з'являються у деяких водіїв після вживання спиртного. Усе це робить алкоголь і водіння авто несумісними поняттями.

До речі, для того щоб водії змогли відчути, як спиртне впливає на керування автомобілем, навіть створені спеціальні тренажери-симулятори, що імітують стан алкогольного сп'яніння.

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Ігнорування заборони сідати за кермо напідпитку призводить до невтішних наслідків. Згідно з інформацією Департаменту патрульної служби України, тільки в листопаді 2017 року у дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) з вини п'яних водіїв на дорогах країни загинули 105 осіб, 1438 – отримали травми. Загалом за місяць зафіксовано 5375 ДТП в результаті управління автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, у 1062 пригодах постраждали люди.

Нагадаємо, що Кабмін змінив Правила дорожнього руху.