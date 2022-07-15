Україна значно відкотилась у рейтингу. У порівнянні з більшістю країн світу українці можуть купити дуже небагато пального.

Аналітики Picodi.com вивчили динаміку цін на бензин в Європі та світі в I півріччі 2022 року і підрахували скільки літрів бензину можна купити на середньостатистичну українську зарплату.

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Подорожчання бензину в два рази

У першому півріччі 2022 року в більшості країн нашого регіону зафіксовано рекордне зростання цін на пальне. Антилідером стала Туреччина, де бензин подорожчав на 100%.

В червні середня вартість бензину в Україні склала 50,61 грн. Ця сума є на 63,3% вища, ніж у січні 2022 року, коли за 1 літр треба було заплатити 31 грн. Різке підвищення цін відчули також водії Молдови (+53%) та Угорщини (+47,1%).

На Мальті ціна бензину залишалася стабільною протягом усього I півріччя. Натомість Казахстан став єдиної країною в Європі (частково), де бензин трохи подешевшав (−0,7%).

Індекс бензину 2022

Найдорожче заправляються водії Норвегії (2,71 $/літр), Фінляндії (2,67 $/літр) і Данії (2,62 $/літр). У перерахунку на долари ціна на бензин в Україні є однією з найнижчих в Європі — 38 місце з 43 обраних країн і 1,71 $ за літр. Низькі ціни на заправках тішать теж мешканців Казахстану (0,47 $/л).

Цього року ми перевірили ще й співвідношення вартості бензину до середньостатистичної заробітної плати.

Водії Швейцарії, Люксембургу та Данії на середню зарплату можуть заправити свої автомобілі найбільшою кількістю бензину: 2 455 л, 1 943 л і 1 502 л відповідно.

Згідно з останніми даними Укрдержстату, середньомісячна зарплата в Україні становить 14 577 ₴ (11 734 ₴ після сплати податків). Це означає, що за свою заробітну плату середньостатистичний українець може купити 232 літри бензину. У порівнянні з торішніми результатами купівельна спроможність середньої української зарплати по відношенню до пального значно знизилася.

Так виглядав Індекс бензину в Україні за останні роки:

2019 — 258 літрів;

2020 — 345 літрів;

2021 — 389 літрів;

2022 — 232 літри.

Вартість бензину в світі: ціни зростають не скрізь

Наявність великих запасів сировини врятувала деякі країни від підвищення цін на пальне. Світова економічна ситуація ніяк не вплинула такі країни як Саудівська Аравія, Кувейт и Катар. У свою чергу уряди Колумбії, Еквадору і Казахстану вирішили заморозити або встановити верхню межу цін на пальне в країні.

У червні 2022 року найдешевшу ціну на бензин зафіксовано в Алжирі (0,31 $/л), Кувейті (0,34 $/л) та Ірані (0,35 $/л). А найвищою ціною відзначився Гонконг — 3 $ за 1 літр бензину.

У світовому рейтингу співвідношення вартості бензину до середньої зарплати провідні позиції продовжують займати країни Перської затоки: Катар (5 968 літрів), Кувейт (5 578 літрів) і Саудівська Аравія (4 372 літрів).

Останнє місце рейтингу займає Куба, де за середню зарплату можна купити тільки 27 літрів бензину.