Жити в Союзі дуже дорого, а утримувати автомобіль – тим паче. У деяких країнах Євросоюзу кожен автомобіліст платить за машину близько 3 тисяч євро податків щорічно.

Реєстраційні збори, транспортні, дорожні та паливні податки щорічно змушують громадян ЄС витрачати величезні суми на податки.

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Згідно з останніми даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), на ключових ринках Союзу автотранспортні засоби дають близько 398 млрд євро податкових надходжень на рік. Сюди включені податки на придбання транспортних засобів (ПДВ, податок з продажів, реєстраційний податок), на володіння (щорічний податок, дорожній збір) і податки на пальне.

За останній рік ця цифра зросла на 3% і тепер майже в два з половиною рази перевищує загальний бюджет Союзу.

Найбільший податковий збір з одного автомобіля у Бельгії. За рік в цій країні в середньому збирають 3187 євро з автомобіля. Далі слід Австрія (2678 євро). Замикає трійку країн ЄС з найвищими податковими надходженнями від автомобіля Фінляндія – 2523 євро на рік. Найнижчі податкові надходження в Греції та Іспанії, де держава стягує в середньому 1264 євро і 1068 євро з автомобіля відповідно.

Що стосується податків на пальне, то майже у всіх європейських країнах, за винятком Бельгії та Словенії, бензин оподатковується за вищими ставками, ніж дизельне пальне. Податок на дизель коливається від 317 євро за 1000 літрів (в Угорщині) до 617 євро за 1000 літрів (в Італії). Для бензину податки становлять від 345 євро за 1000 літрів (Угорщина) до 813 євро за 1000 літрів (Нідерланди).

Ставки ПДВ на нові автомобілі в ЄС варіюються від 17% у Люксембурзі до 27% в Угорщині.