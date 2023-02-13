Найшвидшим електромобілем у світі виявися японський суперкар.

До рейтингу потрапили відразу три електромобілі Tesla, а також електричні суперкари з розгоном до 96 км/год менш ніж за 2 секунди. Найшвидшим авто на електротязі визнали японський гіперкар Aspark Owl.

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Сучасні електромобілі вражають розгоном на рівні найкращих суперкарів планети з традиційними двигунами. Експерти з Tridens technology назвали 100 найшвидших автомобілів на електротязі у світі. Деякі електромобілі потребують менш як дві секунди для розгону від 0 до 96 км/год.

У ТОП 10 найшвидших електромобілів на планеті потрапили одразу три моделі Tesla. Найшвидший час розгону з трійки у суперкара Roadster другого покоління, хоча це ще не серійна машина. Він здатен розганятися від 0 до 96 км/год лише за 1,9 секунди. Седану Model S Plaid потрібно 1,99 секунди, а кросоверу Model X Plaid — 2,5 секунди.

Lucid Air Sapphire (4 місце), який є конкурентом Tesla Model S Plaid, набирає 96 км/год лише за 1,89 секунди. Цьому седану допомагає силова установка потужністю понад 1200 к. с.

Перші три місця у топі займають справжні електричні суперкари. На другому місці Pininfarina Battista потужністю 1900 к. с. та розгоном від 0 до 96 км/год за 1,79 секунди. Третє місце посів хорватський Rimac Nevera, який розвиває 96 км/год за 1,85 секунди.

Перше місце в рейтингу посів японський гіперкар Aspark Owl, який має потужність 1984 к. с. Модель розганяється від 0 до 96 км/год лише за 1,69 секунди.

ТОП 10 найшвидших електромобілів у світі: