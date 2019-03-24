Интегрированная в крышку бачка для омывающей жидкости воронка - новое решение в духе Simply Clever от марки Skoda.

Кто не сталкивался с этой проблемой - чтобы наполнить бачок для омывающей жидкости, часть ее всегда проливаешь мимо, в подкапотное пространство. Инженеры Skoda разработали специальную крышку, которая при открывании трансформируется в воронку. И одной проблемой в мире стало меньше.

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Новинка сначала появится на компактной модели Scala, а так же ей будет оснащаться городской кроссовер Kamiq и все новые модели чешского бренда, а для ранее выпущенных автомобилей марки она будет доступна в качестве оригинального аксессуара.