Сьогодні, 20 листопада, Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВРУ розгляне аж чотири проекти постанов про скасування прийнятих 8 листопада так званих законів про евробляхи, які змінюють правила та суми розмитнення вживаних авто, в тому числі і на єврономерах.

Проекти зазначених постанов про скасування нових правил розмитнення внесли народні депутати (два – Ю. Дерев’янко та ще два – С. Каплін). Якщо регламентний комітет підтримає якісь із документів, вони будуть винесені в зал Ради для голосування.

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Через це парламент призупинив процедуру проходження законів № 8487 та 8488: не дивлячись на те, що вже минуло 10 днів з моменту, коли ВРУ проголосувала за них на пленарному засіданні, законопроекти ще не надійшли на підпис керівника парламенту і, відповідно, не можуть бути передані на підпис президента. Шансів, що комітет підтримає скасування законів, небагато, так як для цього повинні бути або критичні суперечності в їх тексті, або вагомі порушення регламенту в ході голосування.

Власники авто на єврономерах не приховують невдоволення прийнятими законами і планують з вівторка проводити акції протесту, поки не доб’ються їх скасування, так як вважають, що нова розрахункова формула та ставки все-одно роблять розмитнення авто дорогим. До кільксті незадоволених приєдналися ще й захисники екології та прихильники електромобілів, оскільки прийняті закони дозволяють ввозити старі автівки без обмежень рівня шкідливих викидів, а при ввезенні електрокарів не передбачають пільгу зі сплати ПДВ.

Нагадаємо, що один закон (8487) змінює формулу нарахування акцизу і повинен знизити вартість легалізації авто в Україні, а другий (8488) робить більш суворою процедуру ввезення і значно збільшує штрафи за використання нерозмитненого авто (посилання).

Як вже повідомлялось, зараз “евробляхери” проводять всеукраїнську акцію протесту – мітингують та перекривають дороги у переважній більшості обласних центрів України.