У сьогоднішньому Порядку затвердженого пленарного засідання Верховної Ради значаться два законопроекти, які безпосередньо стосуються всіх водіїв та власників транспортних засобів України.

Один з них - законопроект «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з реформування сфери паркування транспортних засобів» № 5364 від 04.11.2016 сьогодні може отримати статус закону. Під час відкриття ранкової сесії голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що законопроект щодо парковок буде розглянуто. «Це питання для Києва має особливе значення», - сказав Андрій Парубій.

Читайте також: Автовласників знову зроблять апріорі винуватими

Революційна норма законопроекту № 5364 говорить: «Адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксованих в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису (з допомогою технічних засобів, що дозволяють здійснювати фотографування або відеозапис і функціонують відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній системах), несуть юридичні і фізичні особи, на яких зареєстровано транспортний засіб (власники транспортних засобів).»

Читайте також: Поліцейським розв'яжуть руки, а водіям накажуть тримати їх на кермі

Якщо законопроект отримає статус закону, то виявиться, що підприємство, у власності якого числиться автомобіль, може бути визнано винним у порушенні правил паркування. Людина, що давно поїхала за кордон, виявиться винною у порушеннях, які здійснював інший громадянин, керуючи його автомобілем. На думку юристів, спроба перекласти відповідальність з водія на власника транспортного засобу має мало спільного з головними принципами права.

Читайте також: Скільки можна випити за кермом: опитування

Прецедент скасування закону з аналогічним сенсовим навантаженням Конституційним судом України був створений у 2010 році. Тоді фото/відео фіксація порушень ПДР і стягнення штрафів на основі цих даних були визнані неконституційними.