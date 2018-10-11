Шанувальники старих автомобілів будуть в шоці від побаченого: сотні машин, які давно стали антикваріатом, просто гниють під відкритим небом.

У місті Юджин, що знаходиться в штаті Орегон, недалеко від центрального аеропорту, є невеликий майданчик, територія якої повністю забита старими американськими автомобілями. Всі машини колись належали компанії "Скотт енд санс", яка займалася евакуацією автомобілів, розбиранням і продажем автозапчастин.

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Цілком звичайна розбирання, що займалася продажем б/у запчастин для старих автомобілів. Але в 2005 році компанія збанкрутувала, знайти покупця одразу на всі автомобілі не змогли, а по одному їх продавати стало нікому. З тих пір на воротах висить замок, а доступ на територію закритий. Завдяки жвавій трасі, що проходить поруч і постійно працюючим компаніям по сусідству, стоянка уникла набігів вандалів і мародерів, і машини просто тихо і мирно гниють під відкритим небом. Останні роки поглянути на кинуті автомобілі можна було тільки через високий паркан.