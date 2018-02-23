Один з варіантів причини такого поступку – сумнозвісна гра в "синій кит", коли підлітків примушують здійснювати самогубство.

Система камер автоматичної фіксації на Дніпропетровщині "Веб-Камери Каменського" зафіксували дивний випадок. Молодий хлопчина з рюкзаком та капюшоном раптово вибіг на дорогу, навіть не дивлячись в бік попутнього транспорту. Хоча дорога була чотириполосною, причому з дуже активним трафіком. Пішохідного переходу не було.

Цікаво, що "герой" сюжету не зовсім перебігав дорогу, а навіть трохи підстрибнув та згрупувався перед ударом, який у цьому випадку був неминучий. Тобто явно очікував зіткнення. Хлопець вдарився у проїжджаючий позашляховик SsangYong і його відкинуло на узбіччя.

В поліції Каменського прокоментували цю подію так: "18-річний студент повертався додому з технікуму. Запізнюючись на електричку, він спробував перебігти дорогу в недозволеному місці і влетів прямо в по проїжджій частині проспекту Ювілейного позашляховик.

Як повідомила Олена Тимченко, старший інспектор сектору моніторингу Кам'янського відділу поліції, в результаті ДТП молода людина отримала забій ліктя, поранення обличчя та струс головного мозку. Він був доставлений в лікарню, де йому надали першу медичну допомогу. Від госпіталізації потерпілий відмовився і був відправлений на амбулаторне лікування.

У своїй заяві в поліцію молода людина вказала, що претензій ні до кого не має. Також до матеріалів справи було долучено відеозапис з місця ДТП".

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В соцмережах цей випадок викликав бурю обговорень. Одні вважають, що хлопець був під дією наркотичних речовин, інші говорять про сплановану "підставу". Дехто побачив на відео, нібито винуватець аварії дивився на когось, хто подавав йому знак. Звідси зробили висновок, що хлопчина грав у сумнозвісну гру "синій кит", в якій підліткам пропонують вчинити самогубство і зняти його на відео.

Юристи говорять, що за наявності цього відео вина хлопця однозначна. А от якби запису не було, винуватим могли зробити водія. Який в даному випадку нічого міг зробити.

Нагадаємо, що кожна камера відеофіксації порушень ПДР заробить більш 1 000 000 гривень