Компанія SsangYong опублікувала перші офіційні зображення нового позашляховика, який стане основою для нового покоління Korando.

Фотографії з'явилися в Інтернеті до офіційної презентації новинки, яка запланована на женевський автосалон. На разі e-SIV є лише концептом. Його назва розшифровується як Electronic Smart Interface Vehicle (Електронний транспортний засіб зі смарт-интерфейсом).

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Технічні характеристики електромобілю SsangYong тримаються в секреті. Відомо лише що запас ходу в електрокороссовера буде біля 450 км.

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За попередньою інформацією на женевському автосалоні SsangYong представить окрім електромобіля SsangYong e-SIV новий Musso pick-up.