За даними Державної Фіскальної Служби України, станом на 22 листопада поточного року на митну територію нашої держави було ввезено більше 1,751 млн. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Загальна кількість транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які потрапили на митну територію України в режимі "тимчасового ввезення" та "транзиту", наближається до двох мільйонів.

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Левова частка автомобілів – 1,313 млн – була ввезена в режимі тимчасового ввезення нерезидентами. Резиденти України ввезли понад 105,4 тис. авто в режимі тимчасового ввезення. У режимі транзиту в Україну було ввезено 332,9 тис. транспортних засобів, з них понад 300 тис. – ввезено резидентами.

За даними Державної Фіскальної Служби станом на 22 листопада на території України фактично перебуває близько 294,6 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З цієї кількості – 150 тис. автомобілів з порушенням строків перебування в Україні, повідомляють Українські Новини.

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З усіх присутніх в Україні авто – 221,5 тис. – ввезено в режимі тимчасового ввезення. З них більше 82,4 тис. перебувають на території України з порушенням термінів. З 73 тис. транспортних засобів, ввезених в режимі транзиту, майже 67,2 тис. авто – з порушенням строків перебування.

Нагадаємо, що з Нового року в Україні подешевшає розмитнення автомобілів.