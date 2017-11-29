Згідно з планами чеської компанії, виробництво електромобілів стартує в Чехії через рік, а в 2025 році у марки буде 5 електричних моделей.

Перша серійна електрична модель бренду ŠKODA буде випущена в 2019 році: ŠKODA SUPERB стане першою моделлю з plug-in гібридною силовою установкою. Виробництво автомобіля стартуватиме на заводі в Квасинах.

Пізніше, в 2020 році, в Младе-Болеславі почнеться випуск повністю електричної моделі. Своє уявлення про електромобілі майбутнього з можливістю автономного водіння бренд реалізував в концепт-карі ŠKODA VISION E, вперше представленому в 2017 році на міжнародному автосалоні в Шанхаї.

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«В 2025 році ми плануємо запропонувати нашим клієнтам п'ять повністю електричних моделей в різних сегментах», — сказав Бернгард Майєр (Bernhard Maier), голова ради директорів ŠKODA.

Платформа майбутнього електромобіля SKODA.

Більш того, крім електромобілів в 2019 році в Млада-Болеславі будуть випускатися компоненти для plug-in гібридних силових установок для різних моделей концерну Volkswagen Group.

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Випуск електромобілів і виробництво компонентів для моделей концерну Volkswagen Group є невід'ємною складовою «Стратегії-2025». Крім того, не менш пріоритетними залишаються такі напрямки як: розвиток цифрових технологій і продуктів, вихід на нові ринки і в нові сфери бізнесу, розробка нових рішень для автомобілів.

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