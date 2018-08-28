Японці все ще тримають зовнішність автомобіля у секреті. Однак зазначають, що він матиме особливий дизайн.

Друге покоління Nissan Juke покажуть вже у наступному, 2019 році. Це буде компактний кросвер, що несхожий на жодну з інших моделей Nissan. Більше того, він не буде подібним до концепту IMx, який був показаний на автошоу в Токіо торік.

Дизайн нового Nissan Juke розроблений в Лондоні. Генеральний директор компанії Nissan Альфонсо Альбіаса в інтерв'ю Autocar сказав, що друге покоління Juke – "це міський метеор зі злобною поставою".

Таким чином, автомобіль буде суттєво відрізнятися від першого покоління, однак збереже тенденцію виділятися з-поміж інших "Ніссанів".

Нагадаємо, що Nissan Juke може отримати новий двигун та гібридний привід.