Будівництво платних доріг Львів – Краківець і Київ – Біла Церква почнеться не швидше, аніж у 2019 році.

Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє "Укрінформ".

Він пояснив, що технічно-економічне обґрунтування для платних доріг – Львів – Краківець і Київ – Біла Церка наразі тільки розробляють.

Читатйте також: "Укравтодор" похвалився значними заощадженнями у тендерах

Після цього ми зможемо перейти до спілкування з потенційними інвесторами і провести тендерні процедури. Ми прогнозуємо, що ці речі будуть тривати упродовж 2018 року і в 2019 ми можемо говорити про початок фізичних робіт,

– пояснив Омелян.

За його словами, процес сповільнює кілька чинників. Омелян пояснив, що перше це те, що у європейській практиці 90% фінансування таких проектів забезпечує держава, а по-друге, трафік автомобілів в Україні достатньо невисокий.