Директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що прості українці не можуть самостійно привезти собі "євробляху".

Чому питання легалізації автомобілів на єврономерах вже який рік затягується? Директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко на своїй сторінці в Фейсбук вважає, що саме бізнесменам, які вболівають "за доступне розмитнення", найбільш невигідне вирішення ситуації.

"Середня ціна ввезення "блях" через фірму – 1 тис євро. Помножте на 1,5 млн блях (за запевненням активістів). 1,5 мільярди євро (майже 50 мільярдів гривень) готівкою щорічно прості громадяни платять "бляхобізнесменам," –говорить Олег Назаренко.

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“Чи хочуть ці "бізнесмени" і силовики, які їх кришують, зменшення податків на імпортні авто? Чи вони хочуть, щоб українці самі за доступні гроші могли розмитнити імпортні авто? Чи хочуть вони, щоб закрився їх "бізнес" на бляхах? Ага! Бджоли проти меду! Ці "бізнесмени" і їх кришуватели в Раді будуть робити все можливе, щоб не зменшити податки на ввезення авто, щоб не зробити авто доступними для простих українців і не втратити своє джерело заробітку! Все просто!" – резюмує експерт.

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Втім, без вказівки конкретних осіб, причетних до організації схем поставок в Україну автомобілів з європейської реєстрацією, припущення експерта залишаються лише припущеннями. Також слід звернути увагу, що в повідомленні представника автомобільних імпортерів і дилерів відсутні дані про фірми, які займаються постачанням нерозмитнених автомобілів в Україну.

Нагадаємо, що кількість автомобілів з європейської реєстрацією на українських дорогах зростає з кожним днем. За даними Державної Фіскальної Служби на початок 2018 року в Україні перебувало 425 тис. нерозмитнених автомобілів. Тільки в минулому році зростання ринку "євроблях" склало 354%.