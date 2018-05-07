Перший заступник голови національної поліції України Вячеслав Аброськин висловив сподівання, що після запуску системи відеоспостереження та автоматичного формування штрафів за порушення Правил дорожнього руху водії повернуться до ретельного дотримування ПДД.

Нагадаємо, що закон про введення фото та відео фіксації порушень ПДД вже підписаний президентом та опублікований. Він набуває чинності в вересні поточного року.

Читайте також: У Києві “розумні“ камери почали керувати світлофорами

«Як тільки запрацює сучасна система відеоспостереження та порушення ПДД будуть фіксуватися, а далі додому до правопорушника прийде повідомлення, що ви порушили правила й штраф 5-10 тисяч грн, а у разі несплати - подальший арешт майна. Ось тоді всі масово й повернуться до ретельного дотримання правил. Бо дешевше буде виконати, аніж не виконати», – зазначив перший заступник голови національної поліції України Вячеслав Аброськин.

Нагадаємо, що у Києві вже встановлено і працює близько шести тисяч камер відеофіксації. За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Юрія Назарова з 6 тисяч камер 4876 – оглядові, з мінімальним функціоналом. Вони просто знімають і записують "картинку". Камер з розпізнаванням осіб встановлено 214, з розпізнаванням номерів автомобілів – 593.

Читайте також: З’явилась нова можливість уникати штрафів за порушення ПДР

В той же час залишається багато випадків коли система автоматичної фото та відео фіксації лишається безсила. Нагадаємо також, що кожна камера може принести до держаної скарбниці більше 1 000 000 гривен за рік.