В кожному районі міста встановлено по 2-3 такі камери

Нові інтелектуальні камери, які встановлені в столиці України, є частиною так званої "інтелектуальної транспортної системи".

Програмне забезпечення кожної камери дозволяє рахувати та розпізнавати різні види транспортних засобів. На основі отриманих даних камери аналізують завантаженість руху за смугами, прогнозують їх завантаженість. Відповідно до цієї інформації камери керують світлофорами в автоматичному режимі задля зменшення заторів на київських вулицях.

Про це йдеться на сайті КП "Інформатика".

"Наша мета - встановити по 4 камери на кожному перехресті, - йдеться у повідомленні. - Скажемо одразу, це складний та не швидкісний процес, але можливий, що найголовніше".

До речі: автомобільні динаміки відійдуть у минуле

Довідка "Авто24": Комунальне підприємство "Інформатика" є адміністратором мережі камер системи “Безпечне місто”, що підпорядкований апаратом Київської міської ради та є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Мета підприємства: виконання відповідних функцій пов’язаних з інформаційно-телекомунікаційною системою, а також, розробки інших комплексних рішень у сфері інформатизації.

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