За два місяці 2018 року зафіксовано спад кількості дорожньо-транспортних пригод та смертності на українських дорогах у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Серед найголовніших чинників, які вплинули на поліпшення статистики, в МВС називають запуск дорожньої патрульної поліції, обмеження руху до 50 км/год та превентивні заходи.

За два місяці цього року в Україні зареєстровано 21,5 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Це на 4,2 тисячі менше, аніж у січні-лютому минулого року. Серед них 2888 – ДТП з потерпілими, проте як у минулорічний період таких ДТП було 3,1 тисяч.

У цьогорічних дорожньо-транспортних пригодах 363 людини загинуло, 3787 осіб ‒ травмовані. Найпоширенішими причинами ДТП з потерпілими за два місяці цього року є перевищення безпечної швидкості та порушення правил маневрування.

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Внаслідок перевищення водіями безпечної швидкості загинула 161 людина, через порушення правил маневрування – 55 людей.