Адвокат Вадим Володарський розповів про останні зміни в законодавстві, які дають можливість в деяких випадках уникнути покарання за самі суттєві порушення Правил дорожнього руху.

Мова йде про нещодавно прийнятий Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави” №5442.

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Документом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адвокат вважає, що вони дадуть можливість уникати відповідальності за деякі порушення Правил дорожнього руху. Зокрема, правозахисник посилається на норму документу, та наводить свої доводи:

Частину другу статті 254 викласти в такій редакції: "Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності" Складно сказати, як це буде позначатися на прикордонному режимі. А ось наслідки для водіїв передбачити нескладно. Припустимо, є зниклий з місця ДТП. Його особа встановлена, але за викликом в поліцію він не з’явиться (не дурень). Якщо минуло більше доби з моменту встановлення його особи - скласти протокол не можна. Припустимо, є ДТП зі спірною виною. Особистості учасників відомі. Але для встановлення винуватця потрібен час. Знову ж таки, після отримання, наприклад, висновку експерта, яким визначено винність, пройшло більше доби, винуватець в поліцію не з'явився, - скласти протокол не можна. А немає протоколу - немає і постанови суду. Немає постанови суду - проблема з відшкодуванням збитків потерпілому. Аналогічним чином можуть уникати відповідальності і п'яні водії. Втік від поліції, але особа відома. Протокол за добу не склали і під розписку не вручили, - відповідальності не буде... Загалом, як завжди: гладко було на папері, але про те, як вплинуть процесуальні норми на "автомобільну" сферу забули...

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Наразі складно сказати, чи є в тлумаченнях відомого адвоката сенс і чи можна буде застосовувати такі положення для уникнення відповідальності у разі порушення Правил дорожнього руху. Прецедентів використання даних норм ще немає.