На двох фото показано, як за допомогою аварійного ремонту понівечена дорога стала практично рівною.

На сайті Укравтодору оприлюднено світлини, на яких показаний стан однієї з українськиї доріг ддо та після ремонту. В Укравтодорі називають такий ремонт "аварійним". Адже "прострочені ремонти призвели до аварійного стану великої кількості доріг. Зробити якісний ремонт і за один рік у межах всієї країни – неможливо", - стверджують у відомстві.

Приклад аварійного ремонту в Одеській області, дорога М-14.

На найбільш уражених ділянках верхній шар дорожнього покриття повністю перестилався.

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"Аварійний ремонт, наприклад, минулого року дозволив забезпечити проїзд по 40 000 км зруйнованих доріг. Коштів, які ми витратили на це – нам вистачило б лише на 300 км середнього ремонту (це 10 -15 км на кожну область).

Такі ремонти будуть застосовуватися ще кілька років – поки дорожня мережа не буде приведена до належного стану.

Усі ремонти (середні, капітальні), які проходили минулого року – були виконані на хорошому рівні.

Так, існують дефекти. Але це нормально у бідь-якій країні світу. За дефекти у межах гарантій відповідають підрядники. За власні кошти вони повинні і ліквідують усі дефекти", - говориться в повідомлені "Укравтодору".

Нагадаємо, що в Києві повністю перекрили одну з головних площ