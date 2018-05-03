Ніяких світлофорів та змін у напрямках руху поки що не спостерігається.

Анонсований владою початок робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу з 1 травня 2018 року відкладається щонайменше на місяць. Зараз на цьому об’єкті не відбувається жодних змін – рух транспорту продовжується (окрім вантажного, якому заборонили проїзд ще торік), знаків та світлофорів не встановлено.

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У мерії пояснили, що дорожники займуться організацією схеми об’їзду протягом травня. А вже з початку червня рух Шулівським шляхопроводом повністю буде закрито. За цей час дорожники встановлять три додаткові світлофори (два з них - на проспекті Перемоги) поблизу станції метро “Шулявська”, перенесуть контактні лінії тролейбусів, приберуть кіоски, які заважають будові. До речі, план реконструкції передбачає також знесення корпусу заводу “Більшовик”.

Роботи з будівництва нового мосту триватимуть приблизно 17 місяців.

Нагадаємо, як можна буде об’їхати ремонт на Шулявці.