Головне управління національної поліції в місті Києві поділилося інформацією про кількість викрадених в столиці автомобілів.

Експерти кажуть, що сьогодні не менше 80% всіх викрадених на території України, в тому числі в Києві, авто, потрапляє в зону так званих республік (ДНР і ЛНР), повідомляє на своїй сторінці FB депутат Київради Олександр Пабат. На підтвердження цієї думки наводяться статистичні дані від Нацполіціі.

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Дійсно, чисельність прецедентів в довоєнний і воєнний періоди різниться в рази: якщо в 2013 році в столиці зафіксовано 555 правопорушень, передбачених статтею 289 КК України “Незаконне заволодіння транспортним засобом“, вже в 2014-му маємо 1662 епізода. Пік викрадень припав на 2015 рік (1957) з подальшим зниженням і показником в 212 автокрадіжок за три місяці цього, 2018 року.