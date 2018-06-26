Третє покоління знаменитого фургона Citroën Berlingo скоро з'явиться у продажу. Вже відомі деякі технічні подробиці про новинку.

Новий Berlingo Фургон зробив великий крок вперед з точки зору стилю і обладнання. Так, нова модель дає широкий вибір версій: кузов середньої довжини L1 або збільшений кузов L2, спеціальні версії "Worker" або "Driver" (відрізняються кліренсом, рівнем оснащення, специфічним обладнанням).

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Крім того, автомобіль пропонує різноманітні конфігурації кабіни – Extenso Cab (3-місний салон типу 1+2) або Crew Cab (5-місний салон) – і забезпечує зручний доступ до вантажного відсіку через задні розпашні або бічні зсувні двері.

Berlingo – фургон третього покоління побудований на новій платформі, яка гарантує максимум ефективності, хороші вантажні можливості, відмінний комфорт і безпеку. Новинка пропонує 20 систем допомоги водієві і 4 технології зв'язку, а також новітні двигуни (дизель BlueHDi 1,5 л та бензин PureTech 1,2 л) і трансмісії (АКПП серії EAT8). Продажі нового фургона Citroën Berlingo стартують в Європі в кінці 2018 року.

Нагадаємо, що зараз на модель Berlingo припадає близько 40% від загальних продажів комерційних автомобілів Citroën – це найбільш популярний комерційний автомобіль марки.