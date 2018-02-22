В Києві відбулась презентація оновленого Subaru Outback. Новинка не сильно змінилась в екстер'єрі, але отримала деякі цікаві технічні особливості.

Зовні новинку можна відрізнити від попередника по формі бамперу, оновлених фарах та решітці радіатора. В салоні змін трохи більше - руль “посипали” новими кнопками, змінили центральну консоль та розширили функціонал 8-дюймового екрану.

Для нашого ринку офіційно доступна версія з двигуном об'ємом 2,5 л і потужністю 175 к.с. Версії з шестициліндровим двигуном об'ємом 3,6 л. і віддачею в 260 коней до нас не привезуть.

Для українського ринку Subaru Outback 2018 модельного року пропонується в трьох комплектаціях. Найдоступніша коштує 990 000 грн., середня 1 030 000 грн., а топова – 1 100 000 грн.

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