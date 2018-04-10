З'явилися перші подробиці про Renault Logan наступного покоління. Популярний бюджетник буде побудований на двох різних платформах.

Одна з них буде використовуватися для ринків, що розвиваються, таких як український, а друга, яка відповідає більш суворим нормам екології та безпеки, буде продаватися на розвинених ринках, де вимоги до автомобілів значно вище.

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Dacia Logan, призначений для європейських країн, побудують на модульній архітектурі CMF-B HS (High specification). Renault Logan буде базуватися на спрощеній платформі LS (Low specification). У першому випадку автомобіль отримає просунуту електронну начинку – сучасні мотори, що відповідають нормам Євро-6. У моторну гамму Логана для розвинених країн, швидше за все, увійде бензиновий турбомотор 1.3 TCe і дизель 1.5 dCi.

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Для регіонів, що розвиваються Логан наступного покоління зроблять доступнішим – в його основу ляже спрощене шасі. Очевидно, що і моторна лінійка буде складатися з агрегатів, які відповідають не настільки жорстким екологічним вимогам. Очікується, що новий Logan з'явиться в 2020 році.