Китайський автовиробник дав старт продажів нової моделі кросовера Jetour X70, який вже можна придбати в Піднебесній.

Новинка не схожа ні на одну попередню модель Chery ні за інтер'єром, ні за екстер'єром. Автомобіль комплектується двигуном в 1,5 літра з потужністю в 147 к.с., має виключно передній привід і 6-ти ступінчасту коробку передач.

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Базову комплектацію можна буде купити за 72 тис. 900 юанів. (10 600 доларів). До неї входить EBD, ABS, віртуальна панель приладів, парктронік, більш докладно про комплектації можна дізнатися у дилерів в автосалонах, а також оцінити всі переваги машини вживу.

В Україні найдоступніший Chery Tiggo 2 з мотором потужністю 106 к.с. коштує як мінімум 11 700 доларів.