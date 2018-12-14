Суд в Люксембурге удовлетворил совместную жалобу Парижа, Брюсселя и Мадрида на Еврокомиссию, повысившую предельные нормы выбросов оксидов азота автомобилями.

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге подтвердил правомочность запрета движения дизельных автомобилей новейшего поколения в населенных пунктах Европы, частично отменил распоряжение Европейской комиссии от 2016 года, которое регулирует нормы выхлопов продуктов сгорания дизельных автомобилей с двигателями класса Евро-6. В четверг, 13 декабря, суд удовлетворил совместный иск Парижа, Брюсселя и Мадрида, разрешив им оспаривать расширенные Еврокомиссией предельные нормы выбросов оксидов азота.

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Речь идет о введении в ЕС новой системы тестирования уровня выхлопных газов RDE (Real Driving Emissions), в которой выхлопы измеряются не в лаборатории, как ранее, а в условиях уличного движения. Еврокомиссия повысила максимальные нормы выбросов оксидов азота с 80 мг/км до 168 мг/км на время переходного периода и до 120 мг/км - после него, сославшись на неточности при измерении выхлопов. Суд признал это решение недействительным.

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe приветствовала решение европейского суда. "Тем самым мы получаем поддержку по нашим искам, направленным на поддержание чистоты воздуха", - заявил глава организации Юрген Реш (Jürgen Resch) агентству AFP. После этого решения более благоприятные шансы будут иметь и иски потребителей против автомобильных концернов, указал он далее.

По мнению Реша, не позднее 2020 года в городах с особенно высоким уровнем загазованности появятся запреты на движение дизельных автомобилей нового поколения. Он посоветовал потребителям приобретать только машины, производители которых гарантируют соблюдение экологических стандартов в условиях реального дорожного движения.

В Германии после удовлетворения судебных исков Deutsche Umwelthilfe был запрещен въезд на определенные улицы для дизельных и бензиновых автомобилей старых моделей в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах. Речь идет о дизельных машинах с экологическим стандартом Евро-4 и Евро-5.