Подія сталася в Казахстані одразу після відкриття автосалону шикарної британської марки.

Відвідувач шоу-руму Rolls-Royce дилера Cars Almaty в Алма-Аті (Казахстан) при огляді автомобіля жав на педаль газу, в результаті чого машина поїхала та протаранила скляну вітрину будівлі. Автомобіль був не простий, а Rolls-Royce Ghost вартістю як мінімум 11,5 млн. гривень.

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Житель Алма-Ати, який став свідком інциденту та зробив це фото, так прокоментував подію:

"Іду собі спокійно з зупинки повз автоцентру Rolls Royce, і тут вереск коліс, стукіт, сиплеться скло. Виповзає з машини якийсь п'яний, незрозумілий чоловік та й виходить спокійно в двері. Всі за ним! Як він туди потрапив? Що ж з ним тепер буде, машині пів-морди зніс об металевий каркас будівлі?".

І хоча винуватся інциденту затримали, добрі юристи можуть його виправдати. Адже за законом, за товар, який ще знаходиться в магазині, відповідає продавець.

Нагадаємо, що Rolls-Royce назвав ім’я свого першого кросовера.