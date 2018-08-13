В Інтернеті опублікували рейтинг найбільш популярних міських авто в світі за перші півроку 2018 року. У ТОП увійшли всього дві моделі, продажі яких перевалили за рубіж у 100 тис. примірників.

На першому місці розташувався індійський хетчбек Maruti Suzuki Alto, ціна якого становить близько 6,1 тис. доларів. Завдяки своїй привабливій ціні, автомобіль користується величезним попитом на швидко зростаючому ринку Індії. Тому не дивно, що він розійшовся тиражем в 109 132 од.

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Хоча в порівнянні з минулим роком його продажі впали більш ніж на 13% – до речі, тоді лідером сегменту був японський кей-кар Daihatsu Move з 270 455 реалізованими екземплярами.

На другому місці рейтингу розташувався Fiat 500 з показником в 103 729 од. Замикає трійку лідерів Ford Ka – цю модель купили в кількості 97 496 машин.

В Україну Suzuki Alto офіційно не поставляється. Найдоступніший автомобибль марки, який пропонують офіційні дилери, - Suzuki Vitara. Його ціна починається від 16 тис. доларів.