У червні дещо зросла пропозиція бензину, дизпалива та автогазу на ринку. Це призвело до поступового зменшення черг на АЗС у Києві.

Про це повідомляє директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у соцмережі. "Черг за автогазом взагалі нема. Єдине виключення - станції, де газ продається по 37 грн/л (здебільшого 42-45 грн/л)", – пише він.

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За його словами, декілька АЗС із дизпальним були взагалі без черг або стояло 5-10 машин, що взагалі важко вважати чергою (на тлі травневих подій). За бензином черги 20-30 машин.

Куюн повідомив, що днями масову інтервенцію зробила мережа KLO – бензин був майже на всіх працюючих станціях. Періодично роблять "вилазки" AMIC та UPG. "Маршал" виставив на вихідних А-95 по 62 грн, черг не було, але за два дні стела знову згасла. Те ж саме відбулося із "спиртовим" бензином на БРСМ.

Як зазначив експерт, у "Привату" (ANP) в столиці небагато станцій, але він є одним з найстабільніших продавців бензину. "Цікаво, що основні обсяги мережа продає через свій додаток, про що говорять черги на станціях, навіть якщо там горять нулі. Ця зростаюча активізація призвела до зниження тиску на WOG й ОККО, які виставляють продукт у вільний продаж щодня", - повідомив він.

Куюн вважає, ця картина повністю відображає ситуацію із постачанням. По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потихеньку виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20-25%.

“Я не буду говорити, що проблеми скінчилися, до цього ще дуже далеко. Постачання зростає, але й споживання не стоїть на місці. Повертаються люди, активізується бізнес. А у серпні-вересні на нас чекає сезонний пік споживання”, - пише Сергій Куюн.