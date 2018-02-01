Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно санкціонувала проведення змагань між серійними електромобілями Tesla

Організація Electric GT Holdings Inc. отримала офіційний дозвіл від Міжнародної Автомобільної Федерації на проведення моносерії кільцевих перегонів на серійних електромобілях. Започаткована серія має назву Electric Production Car Series та буде проводитись на Tesla Model S P100D.

20 ідентичних електромобілів Model S P100D отримають спеціальну гоночну підготовку з модифікацією до 748 кінських сил, що дозволить болідам прискорюватись до 100 км/год усього за 2.1 секунди.

Гоночна підготовка передбачає максимальне зменшення ваги, що дозволить значно покращити динамічні показники моделі

Наразі EGT вже розроблено правила та розпорядок змагань серії, які включають два тренувальні заїзди, три кваліфікаційні та два 60-кілометрові перегони – один проводитиметься протягом дня, ще один в сутінках.

За правилами змагань водії та команди зароблятимуть очки за тією ж системою, що й у Формулі-1 – переможець кожного заїзду отримує максимум 25 балів. Також передбачена система бонусних балів.

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